Росгвардейцы на парковке в ТиНАО задержали женщину, топтавшую чужой автомобиль

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии получили сигнал “тревога” с охраняемого паркинга в дер. Саларьево. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу стражам порядка обратился охранник стоянки. Он пояснил, что неизвестная гражданка из хулиганских побуждений забралась на иномарку и начала топтать ее ногами. Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и задержали правонарушительницу. Ей оказалась 33-летняя уроженка Воркуты, которая по какой-то причине решила, что повредила машину мужа. И даже собственник автотранспорта не убедил ее в обратном», — рассказали в пресс-службе.