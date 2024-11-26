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Росгвардейцы на парковке в ТиНАО задержали женщину, топтавшую чужой автомобиль

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали 33-летнюю женщину, повредившую автомобиль в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Источник: Агентство «Москва»

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии получили сигнал “тревога” с охраняемого паркинга в дер. Саларьево. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу стражам порядка обратился охранник стоянки. Он пояснил, что неизвестная гражданка из хулиганских побуждений забралась на иномарку и начала топтать ее ногами. Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и задержали правонарушительницу. Ей оказалась 33-летняя уроженка Воркуты, которая по какой-то причине решила, что повредила машину мужа. И даже собственник автотранспорта не убедил ее в обратном», — рассказали в пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что злоумышленницу передали полицейским для дальнейшего разбирательства.