Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

До этого сообщалось, что баллоны с фреоном находятся внутри загоревшегося склада в московском районе Царицыно на Промышленной улице. По уточненной информации, площадь пожара на тот момент увеличилась с 2500 до 3000 квадратных метров. К ликвидации пожара на юге столицы привлекался вертолет Ка-32 Московского авиацентра.