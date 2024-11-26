Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Уточняется, что в доме на Бескудниковском бульваре загорелись вещи в прихожей и обшивка двери в квартире на шестом этаже.
— Пожар сотрудники МЧС РФ ликвидировали на площади два квадратных метра. В ходе тушения специалисты обнаружили тело человека без признаков жизни, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Пожарным МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на складе в московском районе Царицыно на Промышленной улице. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
До этого сообщалось, что баллоны с фреоном находятся внутри загоревшегося склада в московском районе Царицыно на Промышленной улице. По уточненной информации, площадь пожара на тот момент увеличилась с 2500 до 3000 квадратных метров. К ликвидации пожара на юге столицы привлекался вертолет Ка-32 Московского авиацентра.