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В Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S произошел пожар

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел при испытании двигателя японской ракеты Epsilon S. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Источник: Reuters

По данным телеканала NHK, инцидент произошел во время испытания двигателя, которое проходило на космодроме Танэгасима (префектура Кагосима). О пострадавших не сообщается, на кадрах с установленной на космодроме камеры видно небольшое задымление.

Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана Японским аэрокосмическим агентством (JAXA) совместно с японской авиастроительной корпорацией IHI. Япония использует такие ракеты с 2013 года для запуска небольших спутников, Epsilon S — ее последняя модификация.

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