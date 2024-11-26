В Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S произошел пожар

По данным телеканала NHK, инцидент произошел во время испытания двигателя, которое проходило на космодроме Танэгасима (префектура Кагосима). О пострадавших не сообщается, на кадрах с установленной на космодроме камеры видно небольшое задымление.
Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана Японским аэрокосмическим агентством (JAXA) совместно с японской авиастроительной корпорацией IHI. Япония использует такие ракеты с 2013 года для запуска небольших спутников, Epsilon S — ее последняя модификация.