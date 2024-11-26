В Коста-Рике разбился легкомоторный самолет

МЕХИКО, 26 ноября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Cessna 206, на борту которого находились шесть человек, разбился недалеко от столицы Коста-Рики Сан-Хосе. Об этом сообщает издание La Nacion со ссылкой на замглавы службы гражданской авиации республики Луиса Миранду.