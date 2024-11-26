В Коста-Рике разбился легкомоторный самолет

Самолет Cessna 206 с бортовым номером TI-GER пропал с радаров 25 ноября около 12:30 по местному времени. На борту воздушного судна находились четверо пассажиров и два пилота.
Как сообщил Миранда, самолет направлялся в аэропорт им. Тобиаса Боланьоса в Сан-Хосе, однако из-за плохой видимости он был закрыт. Самолет вынужденно отклонился в сторону города Алахуэла, столицы одноименной провинции. Однако вскоре воздушное судно потеряло связь с диспетчерской вышкой.
Отправившиеся на поиски самолеты нашли обломки фюзеляжа потерпевшего бедствие воздушного судна в джунглях на высоте около 2 100 м над уровнем моря. В настоящий момент к месту крушения направляются спасатели.