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В Коста-Рике разбился легкомоторный самолет

МЕХИКО, 26 ноября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Cessna 206, на борту которого находились шесть человек, разбился недалеко от столицы Коста-Рики Сан-Хосе. Об этом сообщает издание La Nacion со ссылкой на замглавы службы гражданской авиации республики Луиса Миранду.

Источник: AP 2024

Самолет Cessna 206 с бортовым номером TI-GER пропал с радаров 25 ноября около 12:30 по местному времени. На борту воздушного судна находились четверо пассажиров и два пилота.

Как сообщил Миранда, самолет направлялся в аэропорт им. Тобиаса Боланьоса в Сан-Хосе, однако из-за плохой видимости он был закрыт. Самолет вынужденно отклонился в сторону города Алахуэла, столицы одноименной провинции. Однако вскоре воздушное судно потеряло связь с диспетчерской вышкой.

Отправившиеся на поиски самолеты нашли обломки фюзеляжа потерпевшего бедствие воздушного судна в джунглях на высоте около 2 100 м над уровнем моря. В настоящий момент к месту крушения направляются спасатели.