На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — рассказали в суде. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
В судебном заседании установлено, что военнослужащий, опасаясь за свою жизнь, решил избежать исполнения специальных обязанностей военной службы в зоне СВО. Он в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ командира воинской части об убытии в указанную зону для участия в боевых действиях, отданный ему в установленном порядке в служебное время на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области.