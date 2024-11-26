На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО

В судебном заседании установлено, что военнослужащий, опасаясь за свою жизнь, решил избежать исполнения специальных обязанностей военной службы в зоне СВО. Он в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ командира воинской части об убытии в указанную зону для участия в боевых действиях, отданный ему в установленном порядке в служебное время на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области.