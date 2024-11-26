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На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа ехать в зону проведения специальной военной операции (СВО) и назначил ему наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в суде.

Источник: РИА "Новости"

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — рассказали в суде. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

В судебном заседании установлено, что военнослужащий, опасаясь за свою жизнь, решил избежать исполнения специальных обязанностей военной службы в зоне СВО. Он в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ командира воинской части об убытии в указанную зону для участия в боевых действиях, отданный ему в установленном порядке в служебное время на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области.