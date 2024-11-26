В Красноярске предприниматель выманил у семейной пары 480 тысяч рублей

В Красноярске будут судить предпринимателя за хищение почти 500 тысяч рублей у семейной пары. Он должен был изготовить им мебель. Мужчина делал корпусную мебель на заказ 15 лет. Но приостановил работу из-за долгов. Тут и появился новый заказ — к мастеру по совету дизайнера обратилась семейная пара. Супруги хотели изготовить два шкафа, мебель в детскую, душевую и прачечную комнаты. За это нужно было заплатить 800 тысяч рублей. Под расписку красноярец получил 480 тысяч как предоплату. Он пообещал закончить работу за месяц.