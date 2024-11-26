В Красноярске предприниматель выманил у семейной пары 480 тысяч рублей

В Красноярске будут судить предпринимателя за хищение почти 500 тысяч рублей у семейной пары. Он должен был изготовить им мебель. Мужчина делал корпусную мебель на заказ 15 лет. Но приостановил работу из-за долгов. Тут и появился новый заказ — к мастеру по совету дизайнера обратилась семейная пара. Супруги хотели изготовить два шкафа, мебель в детскую, душевую и прачечную комнаты. За это нужно было заплатить 800 тысяч рублей. Под расписку красноярец получил 480 тысяч как предоплату. Он пообещал закончить работу за месяц.
На самом деле мужчина не собирался браться за этот заказ. Он переписывался с парой, создавал видимость работы, уточнял детали, давал рекомендации. Но когда срок сдачи подошел, мастер перестал отвечать на звонки и переехал жить на дачу. Прокуратура утвердила мужчине обвинение в мошенничестве. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.