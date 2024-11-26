Общение с «оператором мобильной связи» стоило хабаровчанке 2 млн рублей

После этого женщина получила SMS о взломе её аккаунта на портале государственных услуг. Перезвонив по указанному номеру, она узнала, что от ее имени подана заявка на оформление кредита. Как объяснил консультант, аннулировать заявку можно, оформив заем уже от своего имени.