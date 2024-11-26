Общение с «оператором мобильной связи» стоило хабаровчанке 2 млн рублей

Хабаровчанка обратилась в полицию с заявлением о краже у неё более двух миллионов рублей. По словам женщины, ей с неизвестного номера позвонил сотрудник сотовой компании и сообщил, что срок действия договора по тарифному плану необходимо продлить, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для продления договора «сотруднику сотового оператора» потребовался номер страхового индивидуального счета жертвы, который она продиктовала.
После этого женщина получила SMS о взломе её аккаунта на портале государственных услуг. Перезвонив по указанному номеру, она узнала, что от ее имени подана заявка на оформление кредита. Как объяснил консультант, аннулировать заявку можно, оформив заем уже от своего имени.
По инструкции аферистов хабаровчанка выполнила необходимые действия и перевела более двух миллионов рублей на неизвестные счета. По факту преступления возбуждено уголовное дело, начато следствие.