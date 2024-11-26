Девушку из Владивостока арестовали за торговлю наркотиками в Севастополе

Сама девушка призналась, что работала на нелегальный онлайн-магазин. По её словам, она получила от неустановленного куратора оптовую партию наркотиков, спрятанную в тайнике, и должна была расфасовать её на мелкие дозы. Эти дозы она должна была распродать, создавая так называемые «закладки», то есть тайники для покупателей.