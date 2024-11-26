Девушку из Владивостока арестовали за торговлю наркотиками в Севастополе

Уроженку Владивостока задержали в Севастополе по подозрению в торговле наркотиками. Как сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья», 23-летняя девушка, которая проживает в арендованной квартире в Гагаринском районе города, оказалась в центре уголовного расследования. Все началось с проверки оперативной информации, сообщавшей, что девушка может быть причастна к незаконному обороту запрещённых веществ.
Во время обыска жилища подозреваемой стражи порядка нашли массу доказательств преступной деятельности. Это были весы высокой точности, упаковочные материалы, пластиковые контейнеры и пакеты, а главное — свёртки с наркотиками. В общей сложности изъяли более 110 граммов альфа-PVP, около 60 граммов производного эфедрона, больше трёх граммов марихуаны и более 140 граммов смеси мефедрона с эфедроном.
Сама девушка призналась, что работала на нелегальный онлайн-магазин. По её словам, она получила от неустановленного куратора оптовую партию наркотиков, спрятанную в тайнике, и должна была расфасовать её на мелкие дозы. Эти дозы она должна была распродать, создавая так называемые «закладки», то есть тайники для покупателей.
В ходе дальнейших следственных действий полицейские нашли ещё один тайник, в котором лежало около 60 граммов альфа-PVP. В итоге общий объём наркотиков, изъятых у задержанной, составил более 370 граммов.
По данному делу возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти статьи предусматривают уголовную ответственность за подготовку к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а также за их сбыт в особо крупном размере. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.