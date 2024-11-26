Москвичка перевела жительнице Новосибирской области миллион просьбе мошенников

Жительнице Москвы позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и сказали, что с ее счета могут списаться деньги. Для «спасения» их нужно обналичить и положить на «безопасные» счета. После этого мошенники убедили женщину, что ее квартира выставлена на продажу, и под ее залог оформили займ на 6 миллионов рублей.