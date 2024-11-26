Москвичка перевела жительнице Новосибирской области миллион просьбе мошенников

Москвичка подала в суд на жительницу Новосибирской области. Она перевела на ее счет один миллион рублей.
Жительнице Москвы позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и сказали, что с ее счета могут списаться деньги. Для «спасения» их нужно обналичить и положить на «безопасные» счета. После этого мошенники убедили женщину, что ее квартира выставлена на продажу, и под ее залог оформили займ на 6 миллионов рублей.
Когда москвичка поняла, что ее обманули — написала заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Женщине удалось выяснить, что владелицей одной из карт, на которую она перевела деньги, является жительница Новосибирской области.
Она обратилась с иском в суд, чтобы вернуть деньги обратно.
— Судом установлено, что ответчиком были получены деньги от женщины без установленных правовых оснований. Это является неосновательным обогащением, — сообщается на сайте Искитимского районного суда.
Суд постановил сибирячку вернуть женщине 1 миллион 192 тысяч рублей. В эту сумму входят переведенные деньги и процент за использование чужих денег.