Пожар разгорелся в Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S

Возгорание возникло на японском космодроме Танэгасима (префектура Кагосима) в ходе испытания двигателя японской ракеты Epsilon S. Подробности озвучило общественное телевидение страны NHK.
По данным СМИ, в результате происшествия никто не пострадал. Объект, на котором произошел пожар, значительно задымился. Это можно увидеть на кадрах с установленной на космодроме камеры.
Напомним, что японские специалисты разработали твердотопливную трехступенчатую ракету серии Epsilon. Работу проводили сотрудники аэрокосмического агентства (JAXA) и японской авиастроительной корпорации IHI.
Всего такие ракеты используются на протяжении 11 лет, чтобы запускать небольшие спутники. Epsilon S — ее последняя модификация.
Ранее сообщалось, что запуск первой частной японской ракеты-носителя со спутником, который осуществляла компания Space One, завершился неудачей. Ракета взорвалась через пять секунд после старта.