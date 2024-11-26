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Пожар разгорелся в Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S

Информация о пострадавших не приводится.

Источник: Аргументы и факты

Возгорание возникло на японском космодроме Танэгасима (префектура Кагосима) в ходе испытания двигателя японской ракеты Epsilon S. Подробности озвучило общественное телевидение страны NHK.

По данным СМИ, в результате происшествия никто не пострадал. Объект, на котором произошел пожар, значительно задымился. Это можно увидеть на кадрах с установленной на космодроме камеры.

Напомним, что японские специалисты разработали твердотопливную трехступенчатую ракету серии Epsilon. Работу проводили сотрудники аэрокосмического агентства (JAXA) и японской авиастроительной корпорации IHI.

Всего такие ракеты используются на протяжении 11 лет, чтобы запускать небольшие спутники. Epsilon S — ее последняя модификация.

Ранее сообщалось, что запуск первой частной японской ракеты-носителя со спутником, который осуществляла компания Space One, завершился неудачей. Ракета взорвалась через пять секунд после старта.