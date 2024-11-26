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Присяжные признали адвоката из Владивостока виновным в убийстве зятя

Коллегия присяжных заседателей признала виновным жителя Владивостока, который убил своего зятя и попытался избавиться от трупа, расчленив его и спрятав в колодце, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Преступление было совершено в июне 2021 года в жилом доме на улице Маньчжурской. Мужчина 1961 года рождения во время ссоры с зятем выстрелил ему в голову, в состоянии алкогольного опьянения заподозрив того в краже миллиона рублей. Молодой человек погиб, от тела убийца избавился.

Останки убитого были обнаружены в колодце недалеко от места преступления спустя пять месяцев.

Итоговую квалификацию действий подсудимого вынесет судья, за этим сразу же последует обвинительный приговор и наказание.

Сын подсудимого пытался избавить его от уголовной ответственности взяткой оперуполномоченному. Молодой человек 2002 года рождения предложил сотруднику внутренних дел 105 тысяч рублей. Силовик деньги принял, оказавшись не «оборотнем в погонах», а честным полицейским, действовавшим в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Когда дача взятки была задокументирована, юношу задержали. Его уже приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в полтора миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что убийца собственного зятя являлся адвокатом, на момент совершения преступления его стаж в этой роли составлял 18 лет, а всего мужчина успел отработать в сфере юриспруденции 25 лет. Сын бывшего адвоката, по данным некоторых СМИ, являлся курсантом полицейского вуза.