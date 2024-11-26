Присяжные признали адвоката из Владивостока виновным в убийстве зятя

Сын подсудимого пытался избавить его от уголовной ответственности взяткой оперуполномоченному. Молодой человек 2002 года рождения предложил сотруднику внутренних дел 105 тысяч рублей. Силовик деньги принял, оказавшись не «оборотнем в погонах», а честным полицейским, действовавшим в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Когда дача взятки была задокументирована, юношу задержали. Его уже приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в полтора миллиона рублей.