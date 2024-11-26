На трассе Омск — Нижняя Омка произошло ДТП с ГАЗелью

Три человека пострадали в серьезном ДТП на трассе Омск — Нижняя Омка. По данным омской полиции водитель ГАЗели не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с попутной машиной.
Водитель «Газели», 32-летний мужчина в районе 19-го километра не смог соблюсти безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Subaru, за рулём которого находился 35-летний водитель.
ФОТО: УМВД России по Омской области.
В результате аварии пострадали два пассажира «Газели» и пассажир легкового автомобиля — 31-летняя женщина. Все они были госпитализированы. В момент ДТП в салоне «Газели» находились семь человек.
Прокуратура Омской области сообщила, что будет контролировать расследование этого происшествия и оценит действия виновного. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства аварии.