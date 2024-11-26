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На трассе Омск — Нижняя Омка произошло ДТП с ГАЗелью

Под Омском столкнулась ГАЗель и легковушка.

Источник: Комсомольская правда

Три человека пострадали в серьезном ДТП на трассе Омск — Нижняя Омка. По данным омской полиции водитель ГАЗели не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с попутной машиной.

Водитель «Газели», 32-летний мужчина в районе 19-го километра не смог соблюсти безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Subaru, за рулём которого находился 35-летний водитель.

ФОТО: УМВД России по Омской области.

В результате аварии пострадали два пассажира «Газели» и пассажир легкового автомобиля — 31-летняя женщина. Все они были госпитализированы. В момент ДТП в салоне «Газели» находились семь человек.

Прокуратура Омской области сообщила, что будет контролировать расследование этого происшествия и оценит действия виновного. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства аварии.