В Приангарье ограничили движение на участке федеральной трассы из-за снегопада

«В связи со снегопадом в настоящее время на федеральной автодороге Р-258 “Байкал” с 24-го по 100-й километр введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов. Такие же ограничительные меры введены с 70-го по 248-й километр региональной автодороги Братск — Усть-Илимск. В настоящий момент на данных участках трассы экипажи ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении.
По данным Иркутского гидрометцентра, за сутки количество осадков в Иркутске составило 10 мм — это половина месячной нормы. «За сутки высота снега в Иркутске увеличилась на 15 сантиметров. В ночные часы МУП “Иркутскавтодор” не прекращал очистку магистральных автомобильных дорог и вывоз снега. Почти 50 единиц техники задействовали во всех районах областного центра», — сообщает мэрия города.
Синоптики обещают 26 ноября в Иркутске снегопад, метель, ветер до 10 м/с. Температура воздуха днем составит минус 4 градуса.