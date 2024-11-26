В Приангарье ограничили движение на участке федеральной трассы из-за снегопада

«В связи со снегопадом в настоящее время на федеральной автодороге Р-258 “Байкал” с 24-го по 100-й километр введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов. Такие же ограничительные меры введены с 70-го по 248-й километр региональной автодороги Братск — Усть-Илимск. В настоящий момент на данных участках трассы экипажи ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении.