Крышка унитаза загорелась в квартире Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровском крае за минувшие сутки не произошло чрезвычайных ситуаций. Пожарные реагировали на 11 возгораний, три из которых произошли в жилом секторе. В них погиб один человек и пострадал еще один. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске на Нововыборгской улице на территории автосервиса загорелась одноэтажная деревянная пристройка. Возгорание удалось ликвидировать за 40 минут, два рядом стоящих здания пострадали. Причины устанавливают дознаватели.
В Комсомольске-на-Амуре сообщение о пожаре на Ленинградской улице поступило в 14:19. С балкона третьего этажа заметили дым. По трехколенной лестнице специалисты пробрались в квартиру, где был мужчина. Оказалось, что загорелась пластмассовая крышка унитаза. Потушить пожар удалось в 14:34 подручными средствами. Мужчине госпитализация не потребовалась.
В Силинском микрорайоне Комсомольска на Заветной улице пожарные тушили сарай. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались два раза.