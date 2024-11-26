Крышка унитаза загорелась в квартире Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровском крае за минувшие сутки не произошло чрезвычайных ситуаций. Пожарные реагировали на 11 возгораний, три из которых произошли в жилом секторе. В них погиб один человек и пострадал еще один. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.