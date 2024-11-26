Поддельный диплом омского колледжа «подарил» сахалинцу карьеру и судимость

Согласно обнародованным деталям, речь идет о поддельном дипломе Омского строительного колледжа.
«В сентябре 2017 года подсудимый приобрел удостоверение, выданное Бюджетным профессиональным образовательным учреждением Омской области “Омский строительный колледж”, согласно которому ему присвоена квалификация машинист (кочегар) котельной 3 разряда, с его изображением на фотографии и печатью колледжа, а также выписку из протокола к указанному удостоверению и справку на свое имя, дающие право к выполнению работ в должности “машинист (кочегар) котельной 3 разряда”, с целью дальнейшего его использования», — раскрыли некоторые детали обвинительного заключения представители инстанции.
Обозначено, что подсудимый якобы использовал документ при трудоустройстве на протяжении последующих 5 лет, вплоть до сентября 2022 года. Таким образом, это может означать, что диплом фактически помог ему построить карьеру.
В официальной публикации указано, что 58-летний сахалинец признал инкриминируемую ему вину и раскаялся. Судя по всему, это отразилось на конечном вердикте: признав вину гражданина, суд определил ему 6 месяцев ограничения свободы.
В начале 2024 года сообщалось о приговоре уроженцу Новосибирской области, который устроился в одну из школ Шербакульского района, как оказалось, по поддельному диплому. Его осудили по той же статье.