Поддельный диплом омского колледжа «подарил» сахалинцу карьеру и судимость

«В сентябре 2017 года подсудимый приобрел удостоверение, выданное Бюджетным профессиональным образовательным учреждением Омской области “Омский строительный колледж”, согласно которому ему присвоена квалификация машинист (кочегар) котельной 3 разряда, с его изображением на фотографии и печатью колледжа, а также выписку из протокола к указанному удостоверению и справку на свое имя, дающие право к выполнению работ в должности “машинист (кочегар) котельной 3 разряда”, с целью дальнейшего его использования», — раскрыли некоторые детали обвинительного заключения представители инстанции.