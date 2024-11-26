Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный мужчина погиб под колесами ВАЗа на неосвещенной дороге под Челябинском

Неизвестный мужчина погиб под колесами ВАЗа на неосвещенной дороге под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Аргаяшском районе.

Вечером 25 ноября на 45-м километре дороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 33-летний водитель ВАЗ-21150 совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, внезапно вышел с обочины на проезжую часть.

В результате мужчина, возраст около 40−50 лет, личность устанавливается, от полученных травм скончался на месте.

Уточняется, что у погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.