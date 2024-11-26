Неизвестный мужчина погиб под колесами ВАЗа на неосвещенной дороге под Челябинском

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Аргаяшском районе.
Вечером 25 ноября на 45-м километре дороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 33-летний водитель ВАЗ-21150 совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, внезапно вышел с обочины на проезжую часть.
В результате мужчина, возраст около 40−50 лет, личность устанавливается, от полученных травм скончался на месте.
Уточняется, что у погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.