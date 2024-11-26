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В аэропорту Перми пришлось вызывать полицию к стойке регистрации на рейс

Одного из пассажиров не пустили в самолёт.

Источник: Аргументы и факты

Наряд пришлось вызывать к стойке регистрации на рейс до Новосибирска в аэропорту Перми, сообщили в транспортной полиции.

Инцидент произошёл 24 ноября.

«Поводом стало прибытие 41-летнего нетрезвого пассажира. Представитель авиакомпании отказал ему в посадке. Мужчину доставили в дежурную часть. Экспертиза показала, что на литр выдыхаемого пассажиром воздуха приходится 1,509 миллиграмма алкоголя», — рассказали в транспортной полиции.

Выяснилось, что накануне пермяк праздновал день рождения. Отмечать он продолжил в кафе аэропорта. На мужчину составили административный протокол за появление в общественном месте нетрезвым. Ему придётся выплатить штраф.

Ранее perm.aif.ru писал, что у прилетевшего из Сочи в Пермь самолёта выявили повреждения левого двигателя. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident. Проблему обнаружили во время техобслуживания.

штрафы