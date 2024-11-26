В Донецке задержали четырех сторонников международной террористической организации

Уточняется, что четверо иностранных граждан, нарушая миграционное законодательство, прибыли на территорию ДНР, чтобы пропагандировать радикальный исламизм среди местного населения.
«Противоправная деятельность пропагандистов была пресечена оперативниками УФСБ России по ДНР», — проинформировала Клепанова.
Ворошиловский межрайонный суд привлек иностранных граждан к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». После чего фигуранты дела были принудительно выдворены за пределы страны.
Ранее, 17 октября, ГУ МВД РФ сообщило, что более 2 тыс. нелегальных мигрантов выдворят из страны. В Москве в течение недели правоохранительные органы провели второй этап операции «Нелегал-2024» для выявления и пресечения каналов незаконной миграции. Всего сотрудники полиции выявили более 13 тыс. нарушений. Помимо прочего было возбуждено 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции.
16 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому организаторы нелегальной миграции понесут уголовную ответственность на срок до 15 лет. Принятая поправка является дополнением к ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация незаконной миграции»).