В Донецке задержали четырех сторонников международной террористической организации

Ранее, 17 октября, ГУ МВД РФ сообщило, что более 2 тыс. нелегальных мигрантов выдворят из страны. В Москве в течение недели правоохранительные органы провели второй этап операции «Нелегал-2024» для выявления и пресечения каналов незаконной миграции. Всего сотрудники полиции выявили более 13 тыс. нарушений. Помимо прочего было возбуждено 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции.