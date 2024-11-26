После избиения девочки в школе Волчанска возбуждено уголовное дело

Расследование покажет, какой вред здоровью потерпевшей был причинен. Планируется судебно-медицинская экспертиза. Также следователи изучат характеризующие материалы по всем участникам происшествия. Допрашиваются как сами подростки, так и их родители вместе с сотрудниками школы. Предстоит установить причины и условия инцидента с избиением девочки.