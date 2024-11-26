После избиения девочки в школе Волчанска возбуждено уголовное дело

В одной из школ Волчанска 21 ноября 17-летняя девочка избила шестиклассницу. Нападение на ребенка, снятое на камеру 13-летней школьницей, произошло в туалете образовательного учреждения. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.
— В отношении 17-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 116 УК РФ (побои), — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
Расследование покажет, какой вред здоровью потерпевшей был причинен. Планируется судебно-медицинская экспертиза. Также следователи изучат характеризующие материалы по всем участникам происшествия. Допрашиваются как сами подростки, так и их родители вместе с сотрудниками школы. Предстоит установить причины и условия инцидента с избиением девочки.