Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за активного циклона. Во вторник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на отдельных домах срывает обшивку. В разных районах повалило деревья, на улице Пологой одно из них придавило автомобили на парковке. В центре города упавшая с крыши доска разбила лобовое стекло движущегося внедорожника.