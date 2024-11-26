Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за активного циклона. Во вторник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на отдельных домах срывает обшивку. В разных районах повалило деревья, на улице Пологой одно из них придавило автомобили на парковке. В центре города упавшая с крыши доска разбила лобовое стекло движущегося внедорожника.
«На перекрестке улицы Пограничной и Светланской в районе гостиницы “Версаль” от сильного ветра на дорогу упала опора освещения. Информация передана в соответствующие инстанции для освобождения проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и объезжать участок, движение сильно затруднено», — сообщает городской Центр организации дорожного движения.
В мэрии Владивостока РИА Новости уточнили, что упавшее на улице Пологой дерево повредило пять автомобилей.
«По городу идет ликвидация последствий ветра, упавшие деревья распиливаются, общее их количество уточняется», — сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что скорость ветра во Владивостоке сейчас 17 метров в секунду, порывы достигают штормовых значений — 26 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков,