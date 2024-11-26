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Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения.

Источник: РИА Новости

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за активного циклона. Во вторник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на отдельных домах срывает обшивку. В разных районах повалило деревья, на улице Пологой одно из них придавило автомобили на парковке. В центре города упавшая с крыши доска разбила лобовое стекло движущегося внедорожника.

«На перекрестке улицы Пограничной и Светланской в районе гостиницы “Версаль” от сильного ветра на дорогу упала опора освещения. Информация передана в соответствующие инстанции для освобождения проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и объезжать участок, движение сильно затруднено», — сообщает городской Центр организации дорожного движения.

В мэрии Владивостока РИА Новости уточнили, что упавшее на улице Пологой дерево повредило пять автомобилей.

«По городу идет ликвидация последствий ветра, упавшие деревья распиливаются, общее их количество уточняется», — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что скорость ветра во Владивостоке сейчас 17 метров в секунду, порывы достигают штормовых значений — 26 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, 26—27 ноября во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные и очень сильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег), а также гололедные явления, налипание мокрого снега. Кроме того, в столице Приморья и на отдельных участках побережья ожидается усиление ветра до 27−32 метров в секунду.