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При пожаре на севере Красноярского края погибли два человека

В поселке Носок Таймырского района произошел серьезный пожар.

Источник: МЧС РФ

Вечером 24 ноября в поселке Носок Таймырского района произошел серьезный пожар. Как сообщили в МЧС Красноярского края, там вспыхнул трехквартирный жилой дом.

На момент прибытия первого подразделения здание уже горело по всей площади. Трое взрослых и пятеро смогли выбраться из горящей постройки самостоятельно.

Пожар ликвидировали на площади 270 квадратных метров. Привлекались две единицы техники и пять добровольцев, добавили в ведомстве.

Во время осмотра пепелища спасатели обнаружили тела двух погибших. Причину пожара и все обстоятельства трагедии предстоит установить следственно-оперативной группе.

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