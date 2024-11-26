При пожаре на севере Красноярского края погибли два человека

Вечером 24 ноября в поселке Носок Таймырского района произошел серьезный пожар. Как сообщили в МЧС Красноярского края, там вспыхнул трехквартирный жилой дом.
На момент прибытия первого подразделения здание уже горело по всей площади. Трое взрослых и пятеро смогли выбраться из горящей постройки самостоятельно.
Пожар ликвидировали на площади 270 квадратных метров. Привлекались две единицы техники и пять добровольцев, добавили в ведомстве.
Во время осмотра пепелища спасатели обнаружили тела двух погибших. Причину пожара и все обстоятельства трагедии предстоит установить следственно-оперативной группе.