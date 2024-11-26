В Москве осудили сторонника ИГ за попытку в нее вступить и за ее финансирование

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии гражданина Республики Таджикистан Гафурзоду Абдугафори Сохидода (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), признав его виновным в попытке примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а также в ее финансировании. Об этом говорится в приговоре, с текстом которого ознакомился ТАСС.