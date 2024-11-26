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В Москве осудили сторонника ИГ за попытку в нее вступить и за ее финансирование

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии гражданина Республики Таджикистан Гафурзоду Абдугафори Сохидода (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), признав его виновным в попытке примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а также в ее финансировании. Об этом говорится в приговоре, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

«Признать Гафурзоду Абдугафори Сохидода виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка участия в террористической организации). По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — следует из обвинительного приговора.

Как заявил ТАСС адвокат осужденного Магомедшамиль Шабанов, защита считает назначенный судом срок «серьезным и страшным» и намерена обжаловать приговор «вплоть до кассационной инстанции».