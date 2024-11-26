В Московской области мигранты избили двух человек из-за песни

Иностранные граждане позвали молодых людей на встречу и потребовали объясниться, поскольку одному из мигрантов показалось, что они издевались над религиозной песней.
Пострадавший сообщил, что конфликт произошел еще в мае прошлого года. Однако видеозапись, на которой пострадавшие якобы высмеивают религиозную песню, появилась в Сети только недавно.
По словам пострадавших, они не знали, что песня, которую они коверкали, — религиозная. Они принесли извинения компании мигрантов, однако это не помогло. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.