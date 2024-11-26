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В Московской области мигранты избили двух человек из-за песни

Группа молодых мигрантов избила двух человек в Балашихе. Об этом сообщает в Telegram-канале Daily Storm.

Источник: РИА "Новости"

Иностранные граждане позвали молодых людей на встречу и потребовали объясниться, поскольку одному из мигрантов показалось, что они издевались над религиозной песней.

Пострадавший сообщил, что конфликт произошел еще в мае прошлого года. Однако видеозапись, на которой пострадавшие якобы высмеивают религиозную песню, появилась в Сети только недавно.

По словам пострадавших, они не знали, что песня, которую они коверкали, — религиозная. Они принесли извинения компании мигрантов, однако это не помогло. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.