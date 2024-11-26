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В Уфе водитель лишился «Мазды» за пьяное вождение и ДТП

Любитель погонять за рулем в пьяном виде лишился своей иномарки.

Источник: Башинформ

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя по статье «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Выяснилось, что в июне вечером нетрезвый мужчина за рулем автомобиля «Мазда Демио» врезался в «Митсубиши Аутлендер».

Водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года, а также конфисковал иномарку в доход государства.