В Уфе водитель лишился «Мазды» за пьяное вождение и ДТП

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя по статье «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».
Выяснилось, что в июне вечером нетрезвый мужчина за рулем автомобиля «Мазда Демио» врезался в «Митсубиши Аутлендер».
Водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года, а также конфисковал иномарку в доход государства.