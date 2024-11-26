В Уфе водитель лишился «Мазды» за пьяное вождение и ДТП

Водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года, а также конфисковал иномарку в доход государства.