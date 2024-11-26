Пятилетняя девочка скатилась с горки и попала под колеса машины в Бурятии

В Бурятии пятилетняя девочка скатилась на ледянке со стихийной горки и попала под машину. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД Республики, случилось все вечером 25 ноября в Улан-Удэ в дворовой территории по улице Чертенкова.
— 54-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» сбил девочку, она получила травмы. Ее доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что игры вблизи дороги могут стать причиной несчастного случая. Родителям рекомендуют тщательнее следить за детьми.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четверо несовершеннолетних попали в аварии на прошлой неделе в Иркутске и районе. Пострадавшим понадобилась помощь врачей. Сейчас устанавливают причины произошедшего и тяжесть телесных повреждений. Прокуратура региона поставила на контроль проверку.