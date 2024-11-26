Пятилетняя девочка скатилась с горки и попала под колеса машины в Бурятии

В Бурятии пятилетняя девочка скатилась на ледянке со стихийной горки и попала под машину. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД Республики, случилось все вечером 25 ноября в Улан-Удэ в дворовой территории по улице Чертенкова.