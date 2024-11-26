Омский подозреваемый спрятался от законников в бардаке и ворохе одежды

Мужчина с бравадой заявил по телефону, что будет ждать приставов, но затем пропал, а открывшая дверь его дома сожительница смущенно и путано ответила, что дома его нет. Так было на первый взгляд, но приставы присмотрели повнимательней. В царившем в доме бардаке приставы заметили мужчину, который спрятался, прикрывшись курткой, что видно на видео ниже.