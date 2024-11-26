Омский подозреваемый спрятался от законников в бардаке и ворохе одежды

Как сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов, 43-летний гражданин Армении незаконно пребывал в селе Петровка Омского района и стал фигурантом уголовного дела об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).
Мужчина с бравадой заявил по телефону, что будет ждать приставов, но затем пропал, а открывшая дверь его дома сожительница смущенно и путано ответила, что дома его нет. Так было на первый взгляд, но приставы присмотрели повнимательней. В царившем в доме бардаке приставы заметили мужчину, который спрятался, прикрывшись курткой, что видно на видео ниже.
Увидев сотрудника органа принудительного исполнения, мужчина сообщил, что: «Сейчас мне нужно ехать на выяснения отношений с земляками».
Но все же подозреваемого доставили в суд. Ранее привлекался к административной ответственности согласно ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев) и ст. 7.17 КоАП РФ (повреждение чужого имущества), после отбытия уголовного наказания он был выдворен из страны.