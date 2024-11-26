Жена осталась вдовой: как свинья убила мужчину в Иркутской области

— Действительно, свиньи очень опасны. В средние века даже был вид казни, когда человека бросали к свиньям. У этих животных огромные клыки, которыми они легко прокусывают кожу человека. Когда свинья злая она легко может наброситься на человека. А в лесу дикий кабан еще опаснее медведя. Считаю, что свиньи, как и собаки не должны разгуливать по улицам сел и поселков. Пастбищный выгул — не для них. Они должны сидеть в стайке и есть то, что им приносит человек.