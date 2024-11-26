Жена осталась вдовой: как свинья убила мужчину в Иркутской области

Жуткое происшествия в селе Ушканка Красноярского края: 17-летнюю школьницу нашли в луже крови посреди загона. Девушку загрызли домашние свиньи. Подростка в свое отсутствие оставили следить за скотом родители.
По предварительным данным, с ног молодую хозяйку сбила агрессивная свиноматка. Она-то, скорее всего и прокусила бедренную артерию левой ноги, из-за чего наступила острая кровопотеря. Голова и тело несчастной также были истерзаны клыками. Версию проверяет следствие.
Похожая трагедия ранее произошла в соседней Иркутской области. Летом 2022 года стадо хряков на свободном выгуле в одночасье оставили жительницу поселка Тельма вдовой.
СВИНЬИ-УБИЙЦЫ.
За несколько месяцев до случившегося местных жителей начали терроризировать несколько свиней. Они делали подкопы, залазили в огороды, пожирали урожай, ломали заборы, часто вели себя агрессивно, пугали детей и прохожих. Сибиряки старались обходить их стороной. Владелец жалобы не воспринимал. Он не хотел тратить время и силы, чтобы кормить и убирать за животными, поэтому и выпускал из загона.
В июле кабаны вновь пробрались в чужой двор. Хозяину дома это не понравилось, и он схватился за вилы, чтобы их отпугнуть, но почувствовал резкую боль. Один из хряков укусил мужчину за ногу и прокусил крупную вену. Пострадавшего доставили в больницу, но помочь не успели. Тот скончался в реанимации, потеряв слишком много крови.
НЕ ПОНЕС НАКАЗАНИЯ.
По факту гибели мужчины завели уголовное дело. Хозяина свиней-убийц разыскали и предъявили обвинения. Следователи осмотрели его двор и пришли к выводу, что тот имел возможность держать в загоне больше 20 голов, но игнорировал этот факт. К тому же у него было слишком мало корма для такого количества свиней. Как итог — сибиряка признали виновным в причинении смерти по неосторожности в состоянии невменяемости.
— В силу статьи 21 Уголовного Кодекса Российской Федерации суд освободил мужчину от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния и применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.
Как стало известно КП-Иркутск, агрессивные кабаны вскоре исчезли с улиц Тельмы. Большую часть из них распродали в фермерские хозяйства.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА.
Людмила ИВУШКИНА, зоолог:
«Свиньи очень опасные животные».
— Действительно, свиньи очень опасны. В средние века даже был вид казни, когда человека бросали к свиньям. У этих животных огромные клыки, которыми они легко прокусывают кожу человека. Когда свинья злая она легко может наброситься на человека. А в лесу дикий кабан еще опаснее медведя. Считаю, что свиньи, как и собаки не должны разгуливать по улицам сел и поселков. Пастбищный выгул — не для них. Они должны сидеть в стайке и есть то, что им приносит человек.