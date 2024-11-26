Причиной гибели девушки под Красноярском мог стать вырвавшийся из загона бык

«По версии следствия, девушка пошла в хозяйственную постройку, чтобы покормить скот. В этот момент в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.