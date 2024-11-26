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Причиной гибели девушки под Красноярском мог стать вырвавшийся из загона бык

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Причиной гибели 17-летней школьницы в хозяйственной постройке в Ужурском районе Красноярского края мог стать бык, который вырвался из загона. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, девушка пошла в хозяйственную постройку, чтобы покормить скот. В этот момент в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.

Вечером 23 ноября в селе Ушканка Ужурского района 17-летняя девушка пошла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома. Ее родители были в Красноярске. Ближе к полуночи друг школьницы обнаружил ее в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животного. Девушка погибла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ч. 109 УК РФ).

СК