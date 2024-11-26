Расследовать причину возгорания самолета Сочи — Анталья будет Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет.
Расследованием ЧП займется Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики.
Межгосударственный авиационный комитет назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.
Турецкая сторона также проинформирует о ходе проверки.
Ранее мы сообщали, что пассажирам загоревшегося самолета Сочи — Анталья выплатят по 100 тысяч рублей. Перевозчик проинформировал пассажиров рейса А45051 о предварительных выплатах в счет возмещения потерь.