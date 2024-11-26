Вудлэнду предлагали по 900 рублей за каждую закладку с наркотиками

«В конце апреля 2023 года через интернет-мессенджер он (Вудлэнд — ред.) познакомился с мужчиной,… который предложил ему работать закладчиком, за каждую сделанную им закладку он обещал платить ему по 900 рублей», — сказано в документах.
На данное предложение обвиняемый согласился, после чего ему стали приходить адреса мастер-кладов с наркотическими средствами, которые он забирал и раскладывал на территории Москвы и Московской области, уточняется в документах.
Также в них сказано, что перед задержанием американца к нему подошли двое мужчин в гражданской одежде, предъявили служебные удостоверения и пояснили, что он ведет себя подозрительно и внешне похож на потребителя наркотических средств, что «выражалось в нарушениях координации движений». Так как Вудлэнд не понимает русский язык, он начал кричать и вырываться, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники.
Позже при досмотре у фигуранта обнаружили порядка 50 свертков с наркотическим веществом. В ходе обыска по месту проживания в числе прочего были обнаружены сверток, упакованный в изоляционную ленту, и двое электронных весов.
Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Затем Мосгорсуд утвердил срок.
Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщала, что Вудлэнд частично признал вину — наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев.
Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.