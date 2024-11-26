Вудлэнду предлагали по 900 рублей за каждую закладку с наркотиками

Также в них сказано, что перед задержанием американца к нему подошли двое мужчин в гражданской одежде, предъявили служебные удостоверения и пояснили, что он ведет себя подозрительно и внешне похож на потребителя наркотических средств, что «выражалось в нарушениях координации движений». Так как Вудлэнд не понимает русский язык, он начал кричать и вырываться, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники.