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В Волгограде двое мужчин, похитивших участника СВО, отправятся в СИЗО

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Напомним, 22 ноября текущего года двое мужчин приехали в р. п. Городище, чтобы встретиться со своим знакомым, участником СВО, проходящим лечение. Один из злоумышленников начал вымогать у потерпевшего 1,5 млн рублей. Он сопроводил жертву до автомобиля и насильно усадил в салон.

К счастью, волгоградцу удалось выскочить из машины, когда подозреваемые остановились, чтобы установить снятые ранее регистрационные номера. После этого они скрылись, но вскоре были задержаны полицейскими.

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР по региону об избрании в отношении задержанных меры пресечения. До 23 января 2025 года они будут находиться под стражей.