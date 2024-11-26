В Волгограде двое мужчин, похитивших участника СВО, отправятся в СИЗО

Напомним, 22 ноября текущего года двое мужчин приехали в р. п. Городище, чтобы встретиться со своим знакомым, участником СВО, проходящим лечение. Один из злоумышленников начал вымогать у потерпевшего 1,5 млн рублей. Он сопроводил жертву до автомобиля и насильно усадил в салон.
К счастью, волгоградцу удалось выскочить из машины, когда подозреваемые остановились, чтобы установить снятые ранее регистрационные номера. После этого они скрылись, но вскоре были задержаны полицейскими.
Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР по региону об избрании в отношении задержанных меры пресечения. До 23 января 2025 года они будут находиться под стражей.