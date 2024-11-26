В Волгограде двое мужчин, похитивших участника СВО, отправятся в СИЗО

Напомним, 22 ноября текущего года двое мужчин приехали в р. п. Городище, чтобы встретиться со своим знакомым, участником СВО, проходящим лечение. Один из злоумышленников начал вымогать у потерпевшего 1,5 млн рублей. Он сопроводил жертву до автомобиля и насильно усадил в салон.