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Жители Башкирии скупили билеты на «Поезд Деда Мороза» за три минуты

Билеты на «Поезд Деда Мороза» в Уфу продали за 3 минуты.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии раскупили билеты на «Поезд Деда Мороза». Сказочный состав прибудет в три города республики — Уфу, Салават и Стерлитамак — в конце декабря.

Продажа билетов открылась сегодня, за месяц до прибытия поезда, и быстро закончилась. Три минуты понадобилось жителям Башкирии, чтобы ухватить заветный билет.

Для желающих увидеть Деда Мороза и Снегурочку есть два пакета услуг: для ребёнка (6−13 лет) билет обошелся в 2450 рублей, для детей младше с сопровождающим от 14 лет — 2950 рублей.

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