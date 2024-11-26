Жители Башкирии скупили билеты на «Поезд Деда Мороза» за три минуты

Жители Башкирии раскупили билеты на «Поезд Деда Мороза». Сказочный состав прибудет в три города республики — Уфу, Салават и Стерлитамак — в конце декабря.
Продажа билетов открылась сегодня, за месяц до прибытия поезда, и быстро закончилась. Три минуты понадобилось жителям Башкирии, чтобы ухватить заветный билет.
Для желающих увидеть Деда Мороза и Снегурочку есть два пакета услуг: для ребёнка (6−13 лет) билет обошелся в 2450 рублей, для детей младше с сопровождающим от 14 лет — 2950 рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.