Чувствовал только жгучий холод перед смертью: мужчина погиб, катаясь на снегоходе в Хабаровском крае

С начала ледостава произошло несколько случаев, когда люди проваливались под неокрепший лед, но их удалось спасти. 24 ноября несчастный случай унес человеческую жизнь. В Амурском районе погиб молодой человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ИЗ ВОДЫ ВИДНЕЛАСЬ ЛИШЬ ВЕРХУШКА
Трагедия произошла неподалеку от села Ачан, 21-летний парень передвигался на снегоходе и выехал на протоку Сий. Тонкий лед не выдержал и проломился, молодой человек вмиг оказался в воде. Выбраться из природной ловушки не удалось, парень утонул…
Снегоход, частично торчащий из воды, обнаружили спасатели Амурского ПСО. На место происшествия выезжали водолазы Комсомольского ПСО, но погружения не понадобилось. По информации источника, знакомого с ситуацией, тело погибшего парня обнаружили 25 ноября близкие.
ОФИЦИАЛЬНО
Спасатели МЧС напоминают, что лед формируется неравномерно: образуются заторы, перепады уровня воды, а на реках это сопровождается еще и сильным течением. Поэтому появляются трещины, первый лед рушится, могут отрываться льдины. Опасны сейчас озера, пруды и котлованы, которые есть в любом населенном пункте.
«Если на севере края лед на реках уже постепенно становится крепким, то в южных районах и на побережье Татарского пролива обстановка иная. Перепады температуры не дают зимнему покрову на реках промерзнуть на достаточную толщину. Это не может в полной мере обеспечить безопасность людей, учитывая, что структура льда не равномерна на всем протяжении ледового поля и может меняться», — сообщила Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.