Чувствовал только жгучий холод перед смертью: мужчина погиб, катаясь на снегоходе в Хабаровском крае

«Если на севере края лед на реках уже постепенно становится крепким, то в южных районах и на побережье Татарского пролива обстановка иная. Перепады температуры не дают зимнему покрову на реках промерзнуть на достаточную толщину. Это не может в полной мере обеспечить безопасность людей, учитывая, что структура льда не равномерна на всем протяжении ледового поля и может меняться», — сообщила Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.