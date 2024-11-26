ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Надеждинском районе

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Надеждинском районе. Есть пострадавшие, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 694 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.
Установлено, что водитель автомобиля Honda Fit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Газель» и Honda Freed. В момент аварии в «Газели» находился водитель.
По предварительным данным, в результате аварии травмы получили водители автобуса и Honda Fit.
Сотрудники полиции работают на месте. Устанавливаются обстоятельства происшествия.