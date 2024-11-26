Пятиклассник из Комсомольска приносит в школу кинжал и грозит расправой

В ответ на жалобы родителей, утверждает паблик, администрация школы провела беседу с учащимся, однако ситуация не претерпела изменений. Родители отмечают, что после разговора с мальчиком его поведение не изменилось, и он продолжил приносить нож в школу, а также срывать уроки. В связи с этим мамы и папы требуют принять меры для обеспечения безопасности детей в учебном заведении.