Пятиклассник из Комсомольска приносит в школу кинжал и грозит расправой

В Комсомольске-на-Амуре школьник приносит нож на урок и угрожает сверстникам расправой. Случай уже взяла на контроль полиция, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.
По данным Telegram-канала Komsagram, обеспокоенность по поводу поведения одного из пятиклассников выразили родители учащихся школы № 37. По их словам, малолетний хулиган регулярно приносит нож в учебное заведение, хвастается оружием перед своими друзьями, снимает видео с ним и рассказывает о своих намерениях причинить вред другим.
В ответ на жалобы родителей, утверждает паблик, администрация школы провела беседу с учащимся, однако ситуация не претерпела изменений. Родители отмечают, что после разговора с мальчиком его поведение не изменилось, и он продолжил приносить нож в школу, а также срывать уроки. В связи с этим мамы и папы требуют принять меры для обеспечения безопасности детей в учебном заведении.
В инциденте уже разбирается полиция. Если информация из соцсетей подтвердится, будут приняты меры реагирования.
«Начальником УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре назначено проведение проверки с целью установления фактов, изложенных в публикации», — прокомментировали в МВД.