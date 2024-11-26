Мошенника из Астаны осудили на 14 лет за аферы на десятки миллионов тенге

В декабре 2022 года подсудимый убедил гражданина И. передать ему 40 тысяч долларов США (18,7 млн тенге), якобы предназначенные для взятки сотрудникам Антикоррупционной службы. Однако деньги были похищены, как и последующие 46,4 млн тенге, которые Б. получил в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года под предлогом необходимости покрытия командировочных расходов, оплаты экспертиз и других целей.