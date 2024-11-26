Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенника из Астаны осудили на 14 лет за аферы на десятки миллионов тенге

25 ноября 2024 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил гражданина Б. к 14 годам и 8 месяцам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Суд установил, что Б. неоднократно вводил в заблуждение своих жертв, обещая содействие в прекращении уголовных дел, изменении мер пресечения и других юридических вопросах.

В декабре 2022 года подсудимый убедил гражданина И. передать ему 40 тысяч долларов США (18,7 млн тенге), якобы предназначенные для взятки сотрудникам Антикоррупционной службы. Однако деньги были похищены, как и последующие 46,4 млн тенге, которые Б. получил в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года под предлогом необходимости покрытия командировочных расходов, оплаты экспертиз и других целей.

Помимо этого, с сентября 2023 года по январь 2024 года Б. получил от гражданина А. более 3,7 млн тенге, обещая помочь с оформлением земельного участка. Аналогичным образом с марта по июнь 2024 года он похитил у гражданина С. 4,9 млн тенге для регистрации автомобилей, находящихся на учёте в России.

Не остановившись на этом, в марте 2024 года подсудимый обманул ещё двух граждан, Ж. и Д., похитив у каждого по 2,2 млн тенге под предлогом содействия в получении водительских удостоверений.

Обвинение подтвердило вину подсудимого свидетельскими показаниями, документами, банковскими выписками и аудиозаписями. Прокурор запросил для Б. 14 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие определённых должностей.

Суд, учитывая наличие несовершеннолетнего ребёнка у подсудимого, признал это смягчающим обстоятельством. Тем не менее, Б. был осуждён к запрошенному сроку, а также с него взыскана сумма взятки в размере 9,2 млн тенге в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.