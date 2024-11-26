Мошенника из Астаны осудили на 14 лет за аферы на десятки миллионов тенге

Суд установил, что Б. неоднократно вводил в заблуждение своих жертв, обещая содействие в прекращении уголовных дел, изменении мер пресечения и других юридических вопросах.
В декабре 2022 года подсудимый убедил гражданина И. передать ему 40 тысяч долларов США (18,7 млн тенге), якобы предназначенные для взятки сотрудникам Антикоррупционной службы. Однако деньги были похищены, как и последующие 46,4 млн тенге, которые Б. получил в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года под предлогом необходимости покрытия командировочных расходов, оплаты экспертиз и других целей.
Помимо этого, с сентября 2023 года по январь 2024 года Б. получил от гражданина А. более 3,7 млн тенге, обещая помочь с оформлением земельного участка. Аналогичным образом с марта по июнь 2024 года он похитил у гражданина С. 4,9 млн тенге для регистрации автомобилей, находящихся на учёте в России.
Не остановившись на этом, в марте 2024 года подсудимый обманул ещё двух граждан, Ж. и Д., похитив у каждого по 2,2 млн тенге под предлогом содействия в получении водительских удостоверений.
Обвинение подтвердило вину подсудимого свидетельскими показаниями, документами, банковскими выписками и аудиозаписями. Прокурор запросил для Б. 14 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие определённых должностей.
Суд, учитывая наличие несовершеннолетнего ребёнка у подсудимого, признал это смягчающим обстоятельством. Тем не менее, Б. был осуждён к запрошенному сроку, а также с него взыскана сумма взятки в размере 9,2 млн тенге в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.