В Екатеринбурге сошел с рельсов трамвай маршрута № 8

Об этом сообщили местные жители.
В пресс-службе администрации города рассказали, что трамвайный вагон сошел с рельсов обеими тележками. Из-за этого было заблокировано движение трамваев №№ 6, 8, 19 и 23 в сторону остановки «Машиностроителей».
На месте происшествия работали аварийные службы. Движение было восстановлено, но скорость трамваев была ограничена до 5 километров в час.
В результате происшествия пострадавших нет.
«МК-Урал» ранее писал, что утром 17 октября в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов возле остановки «Педуниверситет» на улице Машиностроителей.
По данным очевидцев, на трамвайных путях были набросаны камни, что и стало причиной инцидента.