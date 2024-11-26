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В Екатеринбурге сошел с рельсов трамвай маршрута № 8

В Екатеринбурге утром 26 ноября на перекрестке улиц Донбасская — Машиностроителей трамвай маршрута № 8 сошел с рельсов.

Об этом сообщили местные жители.

В пресс-службе администрации города рассказали, что трамвайный вагон сошел с рельсов обеими тележками. Из-за этого было заблокировано движение трамваев №№ 6, 8, 19 и 23 в сторону остановки «Машиностроителей».

На месте происшествия работали аварийные службы. Движение было восстановлено, но скорость трамваев была ограничена до 5 километров в час.

В результате происшествия пострадавших нет.

«МК-Урал» ранее писал, что утром 17 октября в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов возле остановки «Педуниверситет» на улице Машиностроителей.

По данным очевидцев, на трамвайных путях были набросаны камни, что и стало причиной инцидента.