Основатель белорусского медцентра «Новое зрение» получил 12 лет тюрьмы

Главный бухгалтер «Нового зрения» также признан виновным в уклонении от уплаты налогов и взносов в особо крупном размере. Заместители директора и главная медицинская сестра этого медцентра — в пособничестве этим преступлениям. Им назначено наказание от 3 лет 3 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения данного наказания на 3 года.