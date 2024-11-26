Основатель белорусского медцентра «Новое зрение» получил 12 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура Беларуси поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении фактического руководителя медицинского центра «Новое зрение» Олега Ковригина. Ему инкриминируют преступления против порядка осуществления экономической деятельности и экстремистской направленности. В частности, Ковригина признали виновным в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере, в выплате зарплаты «в конверте».
Кроме того, по заявлению прокуратуры, Ковригин оказывал содействие «экстремистской деятельности, в том числе повторно, разжигании социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, дискредитации Республики Беларусь, призывам к санкциям».
С учетом представленных стороной гособвинения доказательств Минским городским судом по делу вынесен обвинительный приговор.
Олега Ковригина приговорили к 12 годам лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии усиленного режима и штрафу в размере 10 тысяч базовых величин (400 тысяч рублей), отметила гособвинитель Татьяна Гракун.
Кроме того, в счет возмещения ущерба, причиненного неуплатой налога на прибыль взыскано свыше 3 миллионов рублей.
Главный бухгалтер «Нового зрения» также признан виновным в уклонении от уплаты налогов и взносов в особо крупном размере. Заместители директора и главная медицинская сестра этого медцентра — в пособничестве этим преступлениям. Им назначено наказание от 3 лет 3 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения данного наказания на 3 года.
Кроме того, обвиняемые должны будут выплатить штрафы от 600 до 1 тыс. базовых величин (от 24 тыс. до 40 тыс. рублей).
Поскольку Ковригин скрылся от правосудия, уголовное дело в отношении него рассматривалось по правилам специального производства с соблюдением общих требований судебного разбирательства, подчеркнула гособвинитель.
Мы писали, что Генпрокуратура заявила, что уличенная в экстремистской деятельности сеть домовых чатов вскрыта в Беларуси (здесь подробнее), а также сказала об ответственности за использование личного видео из соцсетей на экстремистском ресурсе (подробности здесь).