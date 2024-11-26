Раскрыты подробности ДТП с четырьмя авто на Большой в Хабаровске

По данным ведомства, около 7:20 утра водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь по улице Большой в сторону улицы Лазо, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Чтобы избежать столкновения, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Prius. От удара Toyota Prius отбросило на встречку, где она врезалась в автомобили Toyota Rav4 и Hyundai Elantra, которые двигались навстречу.