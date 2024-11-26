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Раскрыты подробности ДТП с четырьмя авто на Большой в Хабаровске

Один из водителей получил травмы.

Источник: Соцсети

Стали известны подробности ДТП, которое утром 26 ноября собрало пробку в центре Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, около 7:20 утра водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь по улице Большой в сторону улицы Лазо, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Чтобы избежать столкновения, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Prius. От удара Toyota Prius отбросило на встречку, где она врезалась в автомобили Toyota Rav4 и Hyundai Elantra, которые двигались навстречу.

В результате происшествия травмы получил 34-летний водитель Toyota Rav4. Он был доставлен в медицинское учреждение для обследования.

На месте работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.