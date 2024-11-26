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В Башкирии молодожены решаются на рождение ребенка чаще

Известно, на каком году брака жители Башкирии чаще всего рожают детей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, на каком году брака жители Башкирии решаются на рождение ребенка. По словам республиканских статистиков, 33,5% младенцев появились у родителей, которые были в браке 1−4 года.

На втором месте находятся пары, которые живут в браке уже 5−9 лет (25,8%), на третьей строчке молодожены, который рожают детей в первый год брака (22,3%).

Новорожденные появлялись и у родителей, которые живут вместе уже более 20 лет. На такие пары приходится всего 0,5% рождений.

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