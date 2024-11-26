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В Шахтах произошел пожар из-за неисправного дымохода

Ростовская область, 26 ноября 2024. DON24.RU. В Шахтах в доме на улице 2-ой Конечной, 25, произошел пожар из-за неисправного дымохода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Шахтинка включила форсунку в отопительной печи и ушла по делам.

Через некоторое женщина позвонила дочери и попросила выключить печь и показать по видеозвонку, все ли нормально. К тому моменту огонь охватил потолок комнаты.

«Прибежав домой, испуганные мать и дочь попытались потушить пламя ведром воды, но огонь разгорался сильнее», — пишет источник.

Не сумев справиться с огнем, женщины обратились за помощью в пожарную охрану. К приезду огнеборцев пламя охватило 10 кв. м. В тушении возгорания участвовали восемь специалистов МЧС России на двух пожарных автоцистернах.

Ранее писали, что в донском хуторе загорелся торговый павильон на площади 25 кв. м.

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