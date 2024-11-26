В Шахтах произошел пожар из-за неисправного дымохода

Через некоторое женщина позвонила дочери и попросила выключить печь и показать по видеозвонку, все ли нормально. К тому моменту огонь охватил потолок комнаты.
«Прибежав домой, испуганные мать и дочь попытались потушить пламя ведром воды, но огонь разгорался сильнее», — пишет источник.
Не сумев справиться с огнем, женщины обратились за помощью в пожарную охрану. К приезду огнеборцев пламя охватило 10 кв. м. В тушении возгорания участвовали восемь специалистов МЧС России на двух пожарных автоцистернах.
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