В Шахтах произошел пожар из-за неисправного дымохода

Ростовская область, 26 ноября 2024. DON24.RU. В Шахтах в доме на улице 2-ой Конечной, 25, произошел пожар из-за неисправного дымохода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Шахтинка включила форсунку в отопительной печи и ушла по делам.