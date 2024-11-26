Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошка стала причиной ДТП на МКАД

Кошка спровоцировала аварию на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

Водитель въехал в разделительное ограждение на МКАД вечером 25 ноября, чтобы не задавить кошку, которая вдруг выпала из-под двигающегося попутно автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителю автомобиля Volkswagen 24 года. В результате ДТП автомобиль выехал за пределы проезжей части и получил повреждения, пострадавших нет.

Мы писали, что Нацбанк заявил об изменении с 5 января 2025 года порядка формирования кредитных историй белорусов, чтобы оградить их от мошенников (здесь подробнее), а тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году (подробности здесь).

А еще Минтруда сказало, у кого вырастут доходы в Беларуси в 2025 году: повышение зарплат в два этапа, кто получит вдвое больше, значительный рост надбавок, пенсии без вычетов (здесь подробнее).