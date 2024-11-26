Кошка стала причиной ДТП на МКАД

Водитель въехал в разделительное ограждение на МКАД вечером 25 ноября, чтобы не задавить кошку, которая вдруг выпала из-под двигающегося попутно автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водителю автомобиля Volkswagen 24 года. В результате ДТП автомобиль выехал за пределы проезжей части и получил повреждения, пострадавших нет.
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