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На загоревшийся SSJ 100 жаловались ещё до инцидента в Турции

Жалобу на самолёт SSJ-100, загоревшийся в Анталье, писали в Росавиацию и Азимут ещё в конце февраля этого года. По данным SHOT, тогда после взлёта на борту начался сильный гул, пассажиры летели в шуме и сильном страхе.

Источник: Валерий Матыцин/ТАСС

В беседе с SHOT Вячеслав рассказал, что он летел рейсом Анталья — Минеральные Воды. Спустя 5−7 минут после взлёта, в салоне появился сильный гул. Бортпроводники пытались успокоить: мол, это нормальная работа одного из двигателей при наборе высоты. Однако шум не прекращался весь полёт. Перепуганные пассажиры жаловались на головную боль.

Вячеслав, по его словам, написал обращение в Росавиацию. В ответе ему заявили, что «после завершения рейса от экипажа воздушного судна замечаний по работе двигателей, наличию постороннего шума не было. При выполнении планового технического обслуживания неисправности, в том числе влияющие на возникновение постороннего шума, не выявлены». Обращение в авиакомпанию, по словам Вячеслава, также не прояснило ситуацию.