На загоревшийся SSJ 100 жаловались ещё до инцидента в Турции

В беседе с SHOT Вячеслав рассказал, что он летел рейсом Анталья — Минеральные Воды. Спустя 5−7 минут после взлёта, в салоне появился сильный гул. Бортпроводники пытались успокоить: мол, это нормальная работа одного из двигателей при наборе высоты. Однако шум не прекращался весь полёт. Перепуганные пассажиры жаловались на головную боль.
Вячеслав, по его словам, написал обращение в Росавиацию. В ответе ему заявили, что «после завершения рейса от экипажа воздушного судна замечаний по работе двигателей, наличию постороннего шума не было. При выполнении планового технического обслуживания неисправности, в том числе влияющие на возникновение постороннего шума, не выявлены». Обращение в авиакомпанию, по словам Вячеслава, также не прояснило ситуацию.