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В Самаре трамвай сошел с рельсов, сбил пешехода и протаранил иномарку

ДТП с участием трамвая, пешехода и легкового автомобиля произошло в Самаре вечером в понедельник, 25 ноября. Происшествие случилось на Заводском шоссе в 17:38 (MSK+1). Об этом сообщает областное ГУ МВД.

Источник: Коммерсантъ

По информации полиции, трамвай № 9 под управлением водителя 1958 года рождения ехал со стороны Заводского шоссе в направлении улицы 22 Партсъезда, напротив дома 8/3 сошел с рельсов, сбил мужчину-пешехода 1976 года рождения и врезался в автомобиль Kia Sportage. В момент аварии пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет, а иномарка под управлением водителя 1981 года рождения встала, чтобы пропустить подвижной состав.

В трамвае ехали 30 пассажиров. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.