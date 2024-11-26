В Самаре трамвай сошел с рельсов, сбил пешехода и протаранил иномарку

По информации полиции, трамвай № 9 под управлением водителя 1958 года рождения ехал со стороны Заводского шоссе в направлении улицы 22 Партсъезда, напротив дома 8/3 сошел с рельсов, сбил мужчину-пешехода 1976 года рождения и врезался в автомобиль Kia Sportage. В момент аварии пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет, а иномарка под управлением водителя 1981 года рождения встала, чтобы пропустить подвижной состав.