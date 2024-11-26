СК озвучил причину гибели школьницы под Красноярском

«Когда девушка кормила скот, в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Не исключено, что два быка вышли в коридор загона, и один из них ударил девушку по голове рогом, и девушка потеряла сознание. После этого на нее, по всей видимости, напали свиньи и покусали ее», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что по данным судебно-медицинской экспертизы, смерть школьницы наступила от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.
Напомним, что девушка пошла кормить свиней во дворе своего дома в селе Ушканка в минувшие выходные. Ее родители были в Красноярске. Ближе к полуночи друг школьницы обнаружил девушку в загоне с домашними свиньями с многочисленными ранами. Она погибла.