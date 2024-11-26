СК озвучил причину гибели школьницы под Красноярском

«Когда девушка кормила скот, в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Не исключено, что два быка вышли в коридор загона, и один из них ударил девушку по голове рогом, и девушка потеряла сознание. После этого на нее, по всей видимости, напали свиньи и покусали ее», — сообщили в пресс-службе.