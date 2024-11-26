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В Челябинской области девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусоре

Жительница Челябинской области стала фигуранткой уголовного дела после родов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Источник: Omar Lopez/CC0

Инцидент произошел в Пласте. Девушка оставила новорожденного на мусорнике. Мотив ее действий неизвестен.

«Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли еще что», — поделился собеседник.

Как сообщает 74.ru, 16-летняя мать родила девочку, после обнаружения пострадавшей в отходах спасти ее не удалось.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело, в рамках закона за подобное преступление предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Известно, что подозреваемая жила в общежитии Учебного городка.

По данным издания, это не первый подобный случай за последнее время. Так, в начале ноября 32-летнюю женщину задержали после обнаружения ребенка. По данным СК, россиянка родила ребенка в бане, затем положила в пакет и бросила в помещении без отопления. Младенец замерз.

При этом после родов женщина все же обратилась в больницу, так как ей стало плохо. После того, как о произошедшем стало известно, правоохранители поймали россиянку.