В Челябинской области девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусоре

По данным издания, это не первый подобный случай за последнее время. Так, в начале ноября 32-летнюю женщину задержали после обнаружения ребенка. По данным СК, россиянка родила ребенка в бане, затем положила в пакет и бросила в помещении без отопления. Младенец замерз.