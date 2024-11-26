Председатель новосибирского ЖСК обманула энергетиков на 6 млн

В Дзержинский суд направили дело о причинении Новосибирской теплосетевой компании председателем ЖСК ущерба почти на 6 миллионов рублей. Об этом сообщили 26 ноября в прокуратуре Новосибирской области.
С 1 июля 2022 по 31 января 2024 председатель ЖСК получала от жителей многоквартирного дома деньги на оплату отопления и горячей воды, предоставленных ООО «Новосибирской теплосетевой компанией». Как выяснилось позже, деньги расходовались на иные цели, сообщают в прокуратуре.
Ресурсоснабжающей организации нанесен имущественный ущерб в размере более 5,9 миллионов рублей. На женщину завели уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).
По данным «Прецедента», речь идет о жилищно-строительном кооперативе «Автомобилист-1». Номера ЖСК, представленные на официальном сайте, оказались недоступными.
Валерия ПЛЮСНИНА.