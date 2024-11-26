Председатель новосибирского ЖСК обманула энергетиков на 6 млн

С 1 июля 2022 по 31 января 2024 председатель ЖСК получала от жителей многоквартирного дома деньги на оплату отопления и горячей воды, предоставленных ООО «Новосибирской теплосетевой компанией». Как выяснилось позже, деньги расходовались на иные цели, сообщают в прокуратуре.