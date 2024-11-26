В Севастополе «десятка» врезалась в столб: пострадала 20-летняя девушка

В ночь на вторник, 26 ноября, в Севастополе ВАЗ-2110 врезался в столб, в результате чего пострадала 20-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Авария произошла в 0.04. 20-летняя девушка ехала за рулем «десятки» по улице Пожарова. В районе дома № 1Б водитель не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги. Далее легковушка врезалась в столб уличного освещения.
В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая «десяткой». Пострадавшую увезли в больницу.
«По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшей сотрудниками полиции проводится проверка», — говорится в сообщении.