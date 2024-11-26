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Печь рухнула с одного этажа на другой в российской квартире

Печь провалилась этажом ниже в одной из квартир на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске.

Источник: Аргументы и факты

По информации телеграм-канала Amur Mash, на этой улице стоят десятки аварийных домов, избавиться от которых обещал еще прошлый губернатор.

Источник сообщает, что 26 ноября обрушился пол в квартире на втором этаже, в результате чего рухнула и печь с потрескавшейся дымовой трубой.

В результате инцидента никто не пострадал: снимавший видео мужчина успел отпрыгнуть.

На место прибыли представители управляющей компании, администрации и правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Хабаровске женщина собиралась заказать убийство отца ради квартиры, но реализовать умысел помешал ее супруг, который сообщил о намерениях в полицию.

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