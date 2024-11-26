Печь рухнула с одного этажа на другой в российской квартире

По информации телеграм-канала Amur Mash, на этой улице стоят десятки аварийных домов, избавиться от которых обещал еще прошлый губернатор.
Источник сообщает, что 26 ноября обрушился пол в квартире на втором этаже, в результате чего рухнула и печь с потрескавшейся дымовой трубой.
В результате инцидента никто не пострадал: снимавший видео мужчина успел отпрыгнуть.
На место прибыли представители управляющей компании, администрации и правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что в Хабаровске женщина собиралась заказать убийство отца ради квартиры, но реализовать умысел помешал ее супруг, который сообщил о намерениях в полицию.