Женщина погибла из-за разгерметизации газового баллона в Иркутской области

В деревне Малый Кутулик Приангарья начался пожар из-за нагревания и разгерметизации газовых баллонов, которые стояли рядом с затопленной печкой. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно успели выйти четыре человека, среди которых трое детей. Во время тушения пожара под обрушенными конструкциями дома нашли тело 77-летней женщины, — уточнили в ведомстве.
Хозяева растапливали печь. ГУ МЧС по Иркутской области.
Пламя охватило 100 квадратов, его тушили девять специалистов и три единицы техники. Как позже выяснили дознаватели, хозяева дома с помощью газа растапливали печь. Пожарного извещателя в доме не было.
Напомним, баллоны строго запрещено хранить в доме. Для них нужно оборудовать специальные шкафы и пристройки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что зрительный зал кинотеатра временно закрыли в Шелехове из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.